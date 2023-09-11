'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon lira kazanan Rabia Birsen Göğercin'i köylüleri anlattı

'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmada Konyalı Rabia Birsen Göğercin, final sorusuna kadar gelmeyi başardı.

1 milyon lira değerindeki "Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 harften hangisi diğer 3’ünden daha az bulunur?" final sorusunu doğru cevaplayan Göğercin büyük ödülü kazandı.

"MAHALLEDE DOĞUP, BÜYÜDÜ"

Göğercin elde ettiği başarıyla doğup büyüdüğü Hüyük ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nin gururu olurken, Muhtar Mustafa Sözeri, Rabia’nın mahallede doğup büyüdüğünü belirterek, "Kızımız yarışmayı kazandı, çok sevindik" dedi.

"ÇİLEK SEZONUNDA BURADA OLUR"

Rabia'nın yaz aylarında köyüne geldiğini ve dedesinin evinde kaldığını anlatan Muhtar Sözeri, "Çilek sezonunda burada olur, kışları Ankara’ya gider. Ara sıra köyümüzü ziyaret eder, biz de köy halkı, muhtarı olarak bu başarısından dolayı çok mutlu olduk. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GURUR DUYDUK"

Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşayan Rabia’nın yengesi Aysun Göğercin de yeğeninin başarısından duyduğu sevinci ifade ederken kendisiyle gurur duyduklarını belirtti.

BÜYÜK ÖDÜLDE VERGİ ÖDEYECEK

Öte yandan Rabia Birsen Göğercin'in eline vergiler düşüldükten sonra 804 bin 677 TL geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem