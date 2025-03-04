Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü

Japonya’nın kuzeydoğusunda, 26 Şubat’ta başlayan orman yangını, Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentinde büyük bir felakete yol açtı. Alevler hızla yayılarak yaklaşık 2 bin 100 hektarlık bir alanı küle çevirdi. Rüzgarlar nedeniyle yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtiliyor.

Baran Şenel Baran Şenel
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Japonya’nın kuzeydoğusunda, 26 Şubat’ta başlayan orman yangını, Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentinde büyük bir felakete yol açtı.

Alevler hızla yayılarak yaklaşık 2 bin 100 hektarlık bir alanı küle çevirdi.

Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre, yangının kontrol altına alınması için ülke genelinden 2 binden fazla itfaiyeci görevlendirildi. Yangın nedeniyle 80’den fazla bina büyük hasar aldı, yetkililer dumanların yerleşim alanlarına doğru ilerlediğini belirtti.

Büyük Tahliye ve Müdahale Çalışmaları
Yangının giderek büyümesi nedeniyle 1200’den fazla kişi tahliye edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürerken, itfaiye ekipleri ve acil müdahale birimleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Ofunato Valisi Fuchigami Kiyoshi, alevlerin daha da yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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