Koyunlar, Koçlarla Beraber 'Dans' Etti

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde yürütülen üreme çalışmaları sırasında, çoklu doğum özelliğiyle tanınan Bafra ırkı koyunların eşleşme davranışları dikkat çekici bir şekilde gözlemlendi. Yaklaşık 400 dişi, 30 erkek ilk kez bir araya getirilmesiyle başlayan süreçte, sürünün saat yönünde dairesel bir hareket ettiler. Bu hareket havadan görüntülendi ve renkli anlar ortaya çıktı.

Kaynak: İHA