Koyunlar, Koçlarla Beraber 'Dans' Etti

Amasya'daki bir çiftlikte, yüzlerce koyun ve koçun buluşması ilginç görüntülere sahne oldu. Koyunlar, saatlerce daireler çizerek adeta bir dans sergiledi.

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde yürütülen üreme çalışmaları sırasında, çoklu doğum özelliğiyle tanınan Bafra ırkı koyunların eşleşme davranışları dikkat çekici bir şekilde gözlemlendi. Yaklaşık 400 dişi, 30 erkek ilk kez bir araya getirilmesiyle başlayan süreçte, sürünün saat yönünde dairesel bir hareket ettiler. Bu hareket havadan görüntülendi ve renkli anlar ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Benzer Videolar

Kan Donduran Cinayet! Baba ve Oğlunu Pompalı Tüfekle Öldürdü! Kan Donduran Cinayet! Baba ve Oğlunu Pompalı Tüfekle Öldürdü!
Kahve Davetine Giden Kadın, Altın İçin Öldürüldü Kahve Davetine Giden Kadın, Altın İçin Öldürüldü
Arnavutköy'de Dehşet Veren Kaza Anı Saniye Saniye Görüntülendi Arnavutköy'de Dehşet Veren Kaza Anı Saniye Saniye Görüntülendi
Bin 58 Kişi Aynı Anda Halay Çekti Bin 58 Kişi Aynı Anda Halay Çekti
10 Bin Lira İçin Arkadaşını Bıçakladı 10 Bin Lira İçin Arkadaşını Bıçakladı
Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini
Camide Hırsızlık Şoku! Güvenlik Kamerası Her Şeyi Ortaya Çıkardı Camide Hırsızlık Şoku!
Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı
Akdeniz'de Can Pazarı! Akdeniz'de Can Pazarı!
Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı
Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi! Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi!
Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı O Anlar Kamerada Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı