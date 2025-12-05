Fenerbahçe Medicana'dan Net Galibiyet! Şampiyonlar Ligi'nde Novara'ya Set Vermedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaştı.

MVP VARGAS OLDU

Pala Igor Gorgonzola'da oynanan maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, 2’de 2 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın setleri 23-25, 21-25, 19-25 sonuçlandı. Maçın MVP’si seçilen Melissa Vargas 20 sayıyla karşılaşmanın skoreri olurken, Arina Fedorovtseva da 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında 6 Ocak 2026’da Budowlani Lodz'a konuk olacak.

