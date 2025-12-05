Fenerbahçe Medicana'dan Net Galibiyet! Şampiyonlar Ligi'nde Novara'ya Set Vermedi

Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında deplasmanda İtalyan ekip Igor Gorgonzola'yı 23-25, 21-25, 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana'dan Net Galibiyet! Şampiyonlar Ligi'nde Novara'ya Set Vermedi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaştı.

MVP VARGAS OLDU

Pala Igor Gorgonzola'da oynanan maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, 2’de 2 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın setleri 23-25, 21-25, 19-25 sonuçlandı. Maçın MVP’si seçilen Melissa Vargas 20 sayıyla karşılaşmanın skoreri olurken, Arina Fedorovtseva da 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Medicana'dan Net Galibiyet! Şampiyonlar Ligi'nde Novara'ya Set Vermedi - Resim : 1

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında 6 Ocak 2026’da Budowlani Lodz'a konuk olacak.

Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli OlduGalatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli OlduSpor
Mert Hakan Yandaş'ın Cezası Belli OlduMert Hakan Yandaş'ın Cezası Belli OlduSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Voleybol
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Mert Hakan Yandaş'ın Cezası Belli Oldu Mert Hakan Yandaş'ın Cezası Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'
Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü
Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu
Osmaniye'de Feci Kaza... Biri Çocuk 2 Ölü, 7 Yaralı Osmaniye'de Feci Kaza... Biri Çocuk 2 Ölü, 7 Yaralı
Fenerbahçe Medicana'dan Net Galibiyet! Şampiyonlar Ligi'nde Novara'ya Set Vermedi Fenerbahçe Medicana'dan Net Galibiyet