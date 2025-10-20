Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 10. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla üst üste beşinci sezonda da şampiyonluk yarışında erkenden havlu atan Kara Kartal’da oklar Sergen Yalçın’a çevrildi. Taraftarlardan tepki üstüne tepki yağarken ünlü şarkıcı Hülya Avşar’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Avşar, kulübüne sahip çıkarak moral mesajı verdi.

HÜLYA AVŞAR’DAN DİKKAT ÇEKEN SERGEN YALÇIN ÇIKIŞI

Her fırsatta Beşiktaş’a olan ilgisini dile getiren ünlü sanatçı Hülya Avşar, dün gerçekleştirilen Beşiktaş Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimine katılarak herkesi şaşırttı. Seçim sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt veren Avşar, teknik direktör Sergen Yalçın’a olan desteğini yeniledi. Teknik direktör Sergen Yalçın hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Avşar, "Takım olarak karman çorman bir durumdayız ama Sergen'in yeniden Beşiktaş'a gelmesi beni çok mutlu etti. Onu çok başarılı buluyorum ve bu takımın başında olması gereken kişi olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

‘BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ’

Sözlerine Yalçın'a duyduğu güveni vurgulayarak devam eden Avşar, "Sergen ne yapıyorsa bir bildiği vardır. Ona çok güveniyorum. Bu sene şampiyon olacağız!" diyerek hem teknik ekibe hem de taraftarlara moral verdi.

Kaynak: Haber Merkezi