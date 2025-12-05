Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de üç kez üst üste şampiyon olurken, bu sezonda da şampiyonluk için zirvede yarışan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için yeni hamlelere hazırlanıyor. Uzun süredir isminin birlikte anıldığı Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edilen sarı-kırmızlı kulüp, istediğine çok yaklaştı.

Fichajes'in haberine göre, 28 yaşındaki yıldız oyuncunun teknik ekiple yaşadığı bazı anlaşmazlıklar nedeniyle Bergamo ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı söyleniyor. Bu durum da Lookman'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın transfer yarışında öne çıkmasını sağladı.

YILDIZ GOLCÜYE BÜYÜK TEKLİF

Son yıllarda Atalanta'nın en etkili isimlerinden biri olan Ademola Lookman'ın ayrılığına kulübün de sıcak baktığı iddia edilirken, Galatasaray'ın bu transfer için büyük bir bütçe hazırladığı belirtildi. Haberde, sarı-kırmızılıların Atalanta'ya 50 milyon euro seviyesinde bir bonservis, oyuncunun kendisine ise yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği öne sürüldü.

Geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 gole imza atan Nijeryalı yıldızın olası transferi, Galatasaray'ın hücum gücüne büyük bir katkı olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi