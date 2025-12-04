Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu Dönemi Başladı

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu için sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu Dönemi Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kasımpaşa, Süpe Lig'de kötü giden gidişatın ardından bugün Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu için sözleşme imzalandığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Belözoğlu, son olarak Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı...Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı...Spor
Beşiktaş Kasımpaşa'da 1 Puanla Yetindi!Beşiktaş Kasımpaşa'da 1 Puanla Yetindi!Spor

Kaynak: AA

Etiketler
Emre Belözoğlu Kasımpaşa
Son Güncelleme:
Süper Lig'de 15'inci Haftanın Hakemleri Açıklandı Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Galatasaray'da İlk Ayrılık Belli Oldu! Okan Buruk Kararını Verdi! Artık Yolun Sonu Galatasaray'da İlk Ayrılık Belli Oldu! Yolun Sonu
ÇOK OKUNANLAR
Adliyedeki 154 Milyonluk Soygunun Perde Arkası! Meğer Adım Adım Planlamışlar… Eşinin Mesleği Şaşkınlık Yarattı Adliyedeki 154 Milyonluk Soygunun Perde Arkası! Meğer Adım Adım Planlamışlar…
Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın Almayın Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın Almayın
Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar... O Kişiler İçin ÖTV ve KDV Kalkıyor! Detaylar Belli Oldu Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar... O Kişiler İçin ÖTV ve KDV Kalkıyor! Detaylar Belli Oldu
Papa’nın Ziyaretinin Ardından İznik’te Şaşırtan Satış! Tam 24 Saat Sonra… 2.500 Yıllık Papa’nın Ziyaretinin Ardından İznik’te Şaşırtan Satış! Tam 24 Saat Sonra… 2.500 Yıllık
Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Soygunu Konuşuyor! Şüphelinin Annesinden Şok Sözler Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Soygunu Konuşuyor! Şüphelinin Annesinden Şok Sözler