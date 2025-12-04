Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu Dönemi Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kasımpaşa, Süpe Lig'de kötü giden gidişatın ardından bugün Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu için sözleşme imzalandığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Belözoğlu, son olarak Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

