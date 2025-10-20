Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek

Fenerbahçe, dün akşam Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı ancak oynanan oyun taraftarları tatmin etmedi. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kanarya’dan devre arası gidecek yıldız ismi resmen açıkladı. Sadettin Saran bu sefer affetmeyecek. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları…

Süper Lig’de sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayan Fenerbahçe, 2-1’lik skorla maçı kazanmayı bildi. Ancak oynanan oyun sarı-lacivertli taraftarları fena şekilde kızdırdı. Bazı futbolcular ağır eleştiriler alırken gözler yönetime çevrildi.

Bu konuda özel açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, Sebastian Szymanski’nin performansını eleştirdi. Kontraspor Youtube kanalında konuşan Kahveci, bombayı patlattı.

FENERBAHÇE’DEN DEVRE ARASINDA GİDECEK OYUNCUYU AÇIKLADI

Dünkü performansıyla eleştiri yağmuruna tutulan Szymanski’nin devre arasında gideceğini belirten Kahveci, “Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir. Bazı oyuncular bazı yerlerde olmuyor. Bugünkü pozisyondan sonra tepkiyi gördükten sonra ve bu sezonun geneline baktığımda da fırsatları iyi değerlendiremedi. Birçok kötü oynayan oyuncu var orası ayrı ama artık Szymanski için son dakikalar son maçlar gibi gözüküyor” açıklamasında bulundu.

‘TARAFTARA RAHAT MAÇ İZLEMEK YOK!’

Takımın genel performansı için ise Nihat Kahveci, “Böyle bir takım kuruyorsun, bugün lig sonuncusuna karşı oynuyorsun. Maç önüne döndüğünde hele maç da 2-0 olmuşken, rahat izleyeceğiz dersin. Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak. Bu futbolcu grubu taraftara maç izletmiyor rakip kim olursa olsun” ifadelerini kullandı.

