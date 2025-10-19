Beşiktaş'ta Yeni Dönem! Sandıktan Ahmet Ürkmezgil Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Kulübü’nün seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştirildi. 10 sandıkta yapılan oylamada Ahmet Ürkmezgil, 683 oy alarak Beşiktaş Kulübü’nün yeni Divan Kurulu Başkanı seçildi. Toplam 1.832 üye oy kullanırken, 1.828 oy geçerli sayıldı. Diğer adaylardan Affan Keçeci 486, Engin Baltacı 357 oy aldı.

Ahmet Ürkmezgil

Ürkmezgil’in asil listesinde Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan ve Levent Kulu yer aldı.

ESKİ GÜNLERE TAŞIMA SÖZÜ

Beşiktaş’ta 2012-2019 yılları arasında başkanlık yapan Fikret Orman döneminde genel sekreterlik ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Ürkmezgil, seçim sonrası yaptığı açıklamada büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ürkmezgil, "Beşiktaş’ta yedi yıl yöneticilik yaptım, birçok görevde bulundum ama hep bir şeyler eksik kalıyordu. Divan başkanlığı seçimi gündeme gelince arkadaşlarım ve büyüklerim aday olmamı istedi, ben de dayanamadım" dedi.

Zorlu bir seçim süreci geçirdiklerini vurgulayan Ürkmezgil, sözlerine şöyle devam etti: "Dokuz adayla başlayan yarış beş adayla tamamlandı. Gerçekten zorlu bir seçimdi. Bana oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ı yeniden o eski günlerdeki gibi kenetlenecek bir yapıya kavuşturacağız. Takım ruhu yakalanırsa başarı da arkasından gelir. ‘Birlik Divanı’ sloganıyla yola çıktık ve bu anlayışı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA