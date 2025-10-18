Beşiktaş’ta Divan Başkanlık Seçimi Yarın: Beş Aday Yarışacak

Beşiktaş Kulübü’nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi, yarın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak. Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer’in yarışacağı seçimde oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.

Beşiktaş’ta Divan Başkanlık Seçimi Yarın: Beş Aday Yarışacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi, yarın (19 Ekim 2025) gerçekleştirilecek. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda düzenlenecek seçim, saat 10.30’da başlayacak ve oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlanacak.

SEÇİMDE KİMLER YARIŞACAK?

Seçimde beş aday divan başkanlığı için yarışacak: Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer. Adaylar için belirlenen oy pusulası renkleri ise şu şekilde: Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Mustafa Emir Tamer yeşil. Siyah-beyazlı kulüpte divan başkanlığı görevini 15 Nisan 2017’den bu yana sürdüren Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Seçime 6 aydan kısa bir süre kalması nedeniyle divan başkanlık kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar, geçici olarak görevi devralmıştı.

YENİ DİVAN BAŞKANI BELLİ OLACAK

Yarın yapılacak seçimle kulübün yeni divan başkanı belli olacak. Beşiktaş Kulübü, seçim sürecinin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Seçimin sonucunun, kulübün yönetimsel yapısında önemli bir rol oynayan divan başkanlığı görevine yeni bir vizyon getirmesi bekleniyor.

Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş!Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş!Spor

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Borsa'da En Çok Kazandıran Takım Belli Oldu! İşte Paranın ŞampiyonuFenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Borsa'da En Çok Kazandıran Takım Belli Oldu! İşte Paranın ŞampiyonuSpor

Takımı Sırtlayan İsimdi! Okan Buruk Kahreden Haberi Verdi: O Maçları KaçıracakTakımı Sırtlayan İsimdi! Okan Buruk Kahreden Haberi Verdi: O Maçları KaçıracakSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Beşiktaş
Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler Türk Oyuncuyu Başka Milli Takıma Çağırdılar
Milli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi Verdi Kampı Terk Etmişti! Milli Yıldızdan Haber Var
Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlığı Sürüyor Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlığı Sürüyor
Galatasaray İçin Bomba İddia: Erden Timur Dursun Özbek'in Tahtını mı Sallayacak? Galatasaray İçin Bomba İddia: Erden Timur Dursun Özbek'in Tahtını mı Sallayacak?
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi