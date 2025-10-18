Beşiktaş’ta Divan Başkanlık Seçimi Yarın: Beş Aday Yarışacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi, yarın (19 Ekim 2025) gerçekleştirilecek. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda düzenlenecek seçim, saat 10.30’da başlayacak ve oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlanacak.

SEÇİMDE KİMLER YARIŞACAK?

Seçimde beş aday divan başkanlığı için yarışacak: Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer. Adaylar için belirlenen oy pusulası renkleri ise şu şekilde: Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Mustafa Emir Tamer yeşil. Siyah-beyazlı kulüpte divan başkanlığı görevini 15 Nisan 2017’den bu yana sürdüren Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Seçime 6 aydan kısa bir süre kalması nedeniyle divan başkanlık kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar, geçici olarak görevi devralmıştı.

YENİ DİVAN BAŞKANI BELLİ OLACAK

Yarın yapılacak seçimle kulübün yeni divan başkanı belli olacak. Beşiktaş Kulübü, seçim sürecinin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Seçimin sonucunun, kulübün yönetimsel yapısında önemli bir rol oynayan divan başkanlığı görevine yeni bir vizyon getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA