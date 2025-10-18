Galatasaray İçin Bomba İddia: Erden Timur Dursun Özbek'in Tahtını mı Sallayacak?

Galatasaray'da başkanlık seçimine aylar olmasına rağmen kulisler hareketlendi. Erden Timur'un yeniden sahneye çıkarak başkan adaylığı için zemin yokladığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Galatasaray İçin Bomba İddia: Erden Timur Dursun Özbek'in Tahtını mı Sallayacak?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray camiası, futbol sahasındaki başarıların yanı sıra, önümüzdeki yılın ilk yarısında gerçekleşecek olan kritik bir gelişmeye kilitlenmiş durumda: Başkanlık Seçimi. Tüzük değişikliğiyle 2 yıla indirilen görev süresi nedeniyle Sarı-Kırmızılı kulüp, Mayıs 2026'da yeniden sandık başına gidecek. Seçime 7 aydan kısa bir süre kala kulisler hareketlenirken, camiayı yakından ilgilendiren çarpıcı isimler konuşulmaya başlandı.

ÖZBEK'İN ADAYLIĞI BELİRSİZ

Son yılların en parlak dönemine imza atan mevcut Başkan Dursun Özbek'in pozisyonu merak konusu olurken, 76 yaşındaki başarılı başkanın, sağlık nedenlerini ve dinlenme isteğini gerekçe göstererek yeniden aday olmama ihtimali camiada kafaları karıştırdı.

Özbek'in, rekor oyla seçildiği son başkanlık döneminde başlattığı büyük projelerin devamlılığı için mevcut ekibiyle yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray İçin Bomba İddia: Erden Timur Dursun Özbek'in Tahtını mı Sallayacak? - Resim : 1
Dursun Özbek (solda), Erden Timur (sağda)

KULİSLERDE SÜRPRİZ ERDEN TİMUR İDDİASI

Nefes'ten Erdem Keleş'in haberine göre, Galatasaray Sportif A.Ş. eski Başkan Vekili Erden Timur'un adaylık için zemin yokladığı iddia edildi.

Erkek basketbol sponsorluğu ile başlayan, ancak asıl çıkışını 3 yıl üst üste şampiyonluk getiren futbol takımının sportif yapılanmasında kilit rol oynayarak yapan 43 yaşındaki Timur, futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim.

Timur, Dursun Özbek'in 2024 yılında rekor oy alarak yeniden başkan seçilmesinin hemen ardından görevinden istifa etmişti. Şimdi, Timur'un kulislerinde adının geçmesi, Galatasaray'da yeni bir dönemin başlayabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Galatasaray Taraftarını Korkutan Haber! Barış Alper’i Alamayınca Gözü Icardi’ye DiktilerGalatasaray Taraftarını Korkutan Haber! Barış Alper’i Alamayınca Gözü Icardi’ye DiktilerSpor
Erden Timur, Fatih Altaylı'yı Kadroya KattıErden Timur, Fatih Altaylı'yı Kadroya KattıMedya
Suskunluğunu Bozdu... Erden Timur 'Karaborsa' İddialarını CevapladıSuskunluğunu Bozdu... Erden Timur 'Karaborsa' İddialarını CevapladıSpor

Kaynak: Nefes

Etiketler
Erden Timur Galatasaray Dursun Özbek
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlığı Sürüyor
Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlığı Sürüyor
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş!
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi