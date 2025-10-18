Galatasaray İçin Bomba İddia: Erden Timur Dursun Özbek'in Tahtını mı Sallayacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray camiası, futbol sahasındaki başarıların yanı sıra, önümüzdeki yılın ilk yarısında gerçekleşecek olan kritik bir gelişmeye kilitlenmiş durumda: Başkanlık Seçimi. Tüzük değişikliğiyle 2 yıla indirilen görev süresi nedeniyle Sarı-Kırmızılı kulüp, Mayıs 2026'da yeniden sandık başına gidecek. Seçime 7 aydan kısa bir süre kala kulisler hareketlenirken, camiayı yakından ilgilendiren çarpıcı isimler konuşulmaya başlandı.

ÖZBEK'İN ADAYLIĞI BELİRSİZ

Son yılların en parlak dönemine imza atan mevcut Başkan Dursun Özbek'in pozisyonu merak konusu olurken, 76 yaşındaki başarılı başkanın, sağlık nedenlerini ve dinlenme isteğini gerekçe göstererek yeniden aday olmama ihtimali camiada kafaları karıştırdı.

Özbek'in, rekor oyla seçildiği son başkanlık döneminde başlattığı büyük projelerin devamlılığı için mevcut ekibiyle yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Dursun Özbek (solda), Erden Timur (sağda)

KULİSLERDE SÜRPRİZ ERDEN TİMUR İDDİASI

Nefes'ten Erdem Keleş'in haberine göre, Galatasaray Sportif A.Ş. eski Başkan Vekili Erden Timur'un adaylık için zemin yokladığı iddia edildi.

Erkek basketbol sponsorluğu ile başlayan, ancak asıl çıkışını 3 yıl üst üste şampiyonluk getiren futbol takımının sportif yapılanmasında kilit rol oynayarak yapan 43 yaşındaki Timur, futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim.

Timur, Dursun Özbek'in 2024 yılında rekor oy alarak yeniden başkan seçilmesinin hemen ardından görevinden istifa etmişti. Şimdi, Timur'un kulislerinde adının geçmesi, Galatasaray'da yeni bir dönemin başlayabileceği şeklinde yorumlanıyor.

