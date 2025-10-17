Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlığı Sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlığı Sürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İHA

