Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler

Bu teklif çok konuşulur. Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Alanyaspor forması giyen Bükreş doğumlu Türk futbolcu Ümit Akdağ'ı milli takıma davet etti. Akdağ’dan cevap geldi.

2017-2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran ve şu anda Romanya Milli Takımı'nın başında bulunan Mircea Lucescu, bombayı patlattı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lucescu, Süper Lig’i radarına aldı.

RESMEN AÇIKLADI: MİLLİ TAKIMA DAVET ETTİ

Ümit Akdağ ile görüşme yaptığını ifade eden Lucescu, “Ümit Akdağ ile konuştum, onu Romanya forması giymeye ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Ona biraz daha düşünmesini söyledim. Hala Türkiye Milli Takımı'na çağrılmayı umuyor. Ancak orada forma giymesi zor, çünkü benimle birlikte çıkış yapan oyuncular var” dedi.

Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler - Resim : 1

BAKIN CEVABI NE OLMUŞ…

Genç yıldızdan olumsuz yanıt aldığını ifade eden Lucescu, “Ona Türkiye'de forma giymenin zor olacağını, burada ise bir şansı olduğunu söyledim. En azından Dragu?in dönene kadar. Ailesiyle konuştuğunu söyledi. Bükreş'te doğmuş ama ailesi Türk olduğu için Türkiye'ye dönmüş. Elbette köklerinin olduğu yere dönmek istiyor. Türkiye için oynamak istiyor” sözlerini sarf etti.

Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler - Resim : 2
Olumsuz yanıt verdi.

ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?

Bükreş doğumlu olan Ümit Akdağ, futbol kariyerine Türkiye'de başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, şu anda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyiyor.

Hem Türkiye hem de Romanya pasaportuna sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, orta saha ve kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Ümit Akdağ, bu sezon Alanyaspor'da 7 maçta görev aldı.

A Milli Takım Süper Lig
