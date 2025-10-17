Milli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de teknik direktör Bruno Genesio, milli takım kampından ayrılan Berke Özer hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

BERKE ÖZER İLE ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ: ‘OYNAMAYA HAZIR’

Berke Özer ile özel olarak görüştüğünü dile getiren Bruno Genesio, “Sadece duyduğum ve okuduğum şeylere güvenmek yerine durumu anlamak için Berke ile konuştum. Bana neler olduğunu anlattı. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum. Geri döndü, pazar günü oynamaya hazır ve ilk 11 için aday” diyerek müjdeyi verdi.

MİLLİ TAKIMDA NELER OLMUŞTU?

2025 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk olarak Bulgaristan ile karşılaşan milli takımda Berke Özer maç kadrosuna alınmamıştı. Karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönen millilerde Berke Özer, kamptan ayrılmıştı. TFF, oyuncunun teknik ekibe haber vermeden kamptan ayrıldığını açıklarken Berke Özer’den yalanlama geldi. Özer, teknik ekibe haber verdiğini aktarırken maç kadrolarının torpil yapıldığını iddia etmişti.

