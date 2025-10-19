Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Anderson Talisca için karar aşamasına gelindi. Yıldız ismin ülkesine geri döneceği iddia edilirken sürpriz bir açıklama geldi. Ve yılın imzası geliyor. İşte Talisca haberinin detayları...

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu
Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon devre arasında büyük umutlarla Anderson Talisca'yı kadrosuna katmıştı. Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Brezilyalı yıldız için sıcak bir transfer haberi geldi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

18 gol katkısında bulunmasına rağmen kaçırdığı penaltılar ve fiziksel yetersizliğinden dolayı taraftarların eleştirilerinin odağı olan Talsica için sıcak bir transfer haberi geldi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca için, birçok kulübün ilgisi olduğu söyleniyordu. Son olarak Brezilya devi Flamengo, oyuncuyu listesine ekledi.

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu - Resim : 1

KULÜP YÖNETİCİLERİ HAREKETE GEÇTİ! İŞTE DETAYLAR...

Brezilya basınından Bolavip'in haberine göre Flamengo, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Flamengo, Anderson Talisca için oyuncuyla resmi bir temas kurdu ancak henüz teklif aşamasına geçmedi. Kulüp yönetimi, transferin sadece uygun şartlar oluştuğunda ve oyuncunun maliyeti bütçeye uyduğunda gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu - Resim : 2
Tarihi transfer fırsatı

Haberde, Talisca transferinin bazı oyuncu satışlarına bağlı olduğu vurgulandı. Buna göre Flamengo, ancak Everton Cebolinha, Michael veya Juninho'dan birini elden çıkarabilirse Talisca için adım atacak.

Kulüp kaynakları, Talisca transferini "fırsat transferi" olarak değerlendiriyor. Brezilyalı yıldızın olası bonservis bedelinin 4 ila 6 milyon euro arasında olacağı ifade ediliyor. Oyuncunun da kariyerinde yeni bir dönem başlatmak ve Brezilya'ya geri dönmek istediği öne sürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

