Arda Turan'a Ağır Darbe! Aldığı Sonuç Pahalıya Patladı, Shakhtar Donetsk'te Deprem

Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Polessya'yla 0-0 berabere kaldı. Alınan sonuç sonrası Ukrayna ekibinde deprem yaşanıyor, Turan'ın aldığı sonuç pahalıya patladı. İşte Arda Turan cephesinde yaşanan detaylar...

Arda Turan'a Ağır Darbe! Aldığı Sonuç Pahalıya Patladı, Shakhtar Donetsk'te Deprem
Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında Shakhtar Donetsk, Polessya karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın takımı rakibiyle 0-0 berabere kalarak liderlikte ağır bir darbe almış oldu.

Alınan beraberlik sonucunda lige 18 puana çıkan Ukrayna devi, liderliği 19 puana yükselen Kryvbas KR'ya kaptırdı. Polessya ise aldığı 1 puanla birlikte puanını 16'ya çıkardı.

Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Polessya, Obolon Kyiv'e konuk olacak. Arda Turan'ın öğrencileri, Kudrivka'yı ağırlayacak.

