TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray’ı direkt etkileyecek karar. TFF, Cimbom’un Şampiyonlar Ligi maçıyla aynı saatte iki Süper Lig karşılaşmasını oynatma kararı altı. Bu uygulama sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar isyan bayrağını çekti. İşte Galatasaray cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler…

Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele saat 19.45'te başlayacak. Kritik maç öncesi TFF’den beklenmedik bir karar alındı.

TFF’DEN GALATASARAY’A SOĞUK DUŞ! RESMEN KARAR VERDİLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıyla aynı akşam iki Süper Lig erteleme maçı oynama kararı aldı. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar isyan bayrağını çekti.

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor - Resim : 1
TFF'den radikal karar

Programda yer alan karşılaşmalar;

• TÜMOSAN Konyaspor – Beşiktaş
• Çaykur Rizespor – RAMS Başakşehir

Her iki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

TARAFTARLAR İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ

Taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa'daki mücadelesi sırasında yerel maçların oynanmasının "izlenme oranlarını böleceğini" ve "Türkiye'nin Avrupa'daki temsil gücünü zayıflatacağını" dile getirdi.
Spor yorumcuları da, TFF'nin bu planlamayla hem Şampiyonlar Ligi atmosferine gölge düşürdüğünü hem de Süper Lig maçlarının marka değerini olumsuz etkilediğini belirtti.

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor - Resim : 2

GALATASARAY BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçını Bodo/Glimt ile yapacak. Temsilcimizin kendi evinde gerçekleşecek mücadele 22 Ekim günü oynanacak. Karşılaşmanın TRT Spor'dan aktarılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer AffetmeyecekFenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer AffetmeyecekSpor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk EttiKadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk EttiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray
Son Güncelleme:
Futbol Dünyası Şokta! Ünlü Futbolcu Felç Geçirdi Futbol Dünyası Şokta! Felç Geçirdi
Hazımsız Nicolo Bulega! Toprak Razgatlıoğlu'na Bilerek Çarptı, İşte O Kaza Görüntüleri... Milli Sporcumuza Skandal Hareket! Kazaya Sürükledi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Okan Buruk 'Bodo/Glimt' Planı Belli Oldu! İki Yıldıza Kesik Şoku... Okan Buruk 'Bodo/Glimt' Planı Belli Oldu! İki Yıldıza Kesik Şoku...
ÇOK OKUNANLAR
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Kuvvetli Sağanak, Sis, Kar Yağışı... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor