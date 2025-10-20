TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray’ı direkt etkileyecek karar. TFF, Cimbom’un Şampiyonlar Ligi maçıyla aynı saatte iki Süper Lig karşılaşmasını oynatma kararı altı. Bu uygulama sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar isyan bayrağını çekti. İşte Galatasaray cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele saat 19.45'te başlayacak. Kritik maç öncesi TFF’den beklenmedik bir karar alındı.
TFF’DEN GALATASARAY’A SOĞUK DUŞ! RESMEN KARAR VERDİLER
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıyla aynı akşam iki Süper Lig erteleme maçı oynama kararı aldı. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar isyan bayrağını çekti.
Programda yer alan karşılaşmalar;
• TÜMOSAN Konyaspor – Beşiktaş
• Çaykur Rizespor – RAMS Başakşehir
Her iki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.
TARAFTARLAR İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ
Taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa'daki mücadelesi sırasında yerel maçların oynanmasının "izlenme oranlarını böleceğini" ve "Türkiye'nin Avrupa'daki temsil gücünü zayıflatacağını" dile getirdi.
Spor yorumcuları da, TFF'nin bu planlamayla hem Şampiyonlar Ligi atmosferine gölge düşürdüğünü hem de Süper Lig maçlarının marka değerini olumsuz etkilediğini belirtti.
GALATASARAY BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN?
Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçını Bodo/Glimt ile yapacak. Temsilcimizin kendi evinde gerçekleşecek mücadele 22 Ekim günü oynanacak. Karşılaşmanın TRT Spor'dan aktarılması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi