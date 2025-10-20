TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele saat 19.45'te başlayacak. Kritik maç öncesi TFF’den beklenmedik bir karar alındı.

TFF’DEN GALATASARAY’A SOĞUK DUŞ! RESMEN KARAR VERDİLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıyla aynı akşam iki Süper Lig erteleme maçı oynama kararı aldı. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar isyan bayrağını çekti.

TFF'den radikal karar

Programda yer alan karşılaşmalar;

• TÜMOSAN Konyaspor – Beşiktaş

• Çaykur Rizespor – RAMS Başakşehir

Her iki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

TARAFTARLAR İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ

Taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa'daki mücadelesi sırasında yerel maçların oynanmasının "izlenme oranlarını böleceğini" ve "Türkiye'nin Avrupa'daki temsil gücünü zayıflatacağını" dile getirdi.

Spor yorumcuları da, TFF'nin bu planlamayla hem Şampiyonlar Ligi atmosferine gölge düşürdüğünü hem de Süper Lig maçlarının marka değerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçını Bodo/Glimt ile yapacak. Temsilcimizin kendi evinde gerçekleşecek mücadele 22 Ekim günü oynanacak. Karşılaşmanın TRT Spor'dan aktarılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi