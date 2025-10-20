Futbol Dünyası Şokta! Ünlü Futbolcu Felç Geçirdi

Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Drenthe'den kötü haber geldi. Eski futbol yıldızının felç geçirdiği bildirildi.

Bir dönem yolu Süper Lig’den de geçen Royston Drenthe’den herkesi şoke eden bir haber geldi. Türkiye’de Kayseri Erciyesspor’un formasını bir dönem giyen Drenthe’nin Cuma günü felç geçirdiği öğrenildi. Robin van Persie konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şok oldum” dedi.

Feyenoord altyapısında yetişen ve Real Madrid’in yanı sıra 2015 yılında da Kayseri Erciyesspor’da oynayan 38 yaşındaki Drenthe felç geçirdi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Drenthe’nin durumunda iyi bir ilerleme kaydediliği belirtildi.

Heracles maçı sonrası Drenthe'yle ilgili açıklama yapan Feyenoord teknik direktörü van Persie, "Gerçekten şok oldum. Thorbecke'de birlikte okula gitmiştik. Umarım kendisi ve ailesi için çok kötü olmaz, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

