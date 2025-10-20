Okan Buruk'un 'Bodo/Glimt' Planı Belli Oldu! İki Yıldıza Kesik Şoku...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligde kayıpsız ilerleyen lider Galatasaray, şimdi de yüzünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i RAMS Park'ta ağırlayacak sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i merak konusu olurken, teknik direktör Okan Buruk planını hazırladı.

Sabah'ın aktardığına göre; Okan Buruk, Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan ve başarılı performansıyla taraftarı coşturan Leroy Sane ile karşılaşmada isteneni veremeyen yıldız golcü Mauro Icardi için tercihini yaptı.

Leroy Sane

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Başarılı teknik adam, Başakşehir maçının yıldızı Sane'yi Bodo/Glimt maçında da ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı. Yunus Akgün ise yine yedek kulübesinde olacak. Başakşehir maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Icardi ise ilk 11éden kesildi. Çarşamba akşamı Icardi'nin yerine Victor Osimhen sahada olacak.

Mauro Icardi

Şampiyonlar Ligi'nde iki maç oynayıp bir galibiyet elde eden Galatasaray'ın üçüncü maçını oynayacağı Bodo/Glimt karşılaşması 22 Ekim Çarşamba günü 19:45'te başlayacak.

Kaynak: Sabah