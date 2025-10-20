Okan Buruk'un 'Bodo/Glimt' Planı Belli Oldu! İki Yıldıza Kesik Şoku...

Galatasaray'ın Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bodo/Glimt maçının ilk 11'i büyük ölçüde belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir maçında yıldızlaşan Leroy Sane ve performansı eleştirilen Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdi.

Son Güncelleme:
Okan Buruk'un 'Bodo/Glimt' Planı Belli Oldu! İki Yıldıza Kesik Şoku...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligde kayıpsız ilerleyen lider Galatasaray, şimdi de yüzünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i RAMS Park'ta ağırlayacak sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i merak konusu olurken, teknik direktör Okan Buruk planını hazırladı.

Sabah'ın aktardığına göre; Okan Buruk, Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan ve başarılı performansıyla taraftarı coşturan Leroy Sane ile karşılaşmada isteneni veremeyen yıldız golcü Mauro Icardi için tercihini yaptı.

Okan Buruk'un 'Bodo/Glimt' Planı Belli Oldu! İki Yıldıza Kesik Şoku... - Resim : 1
Leroy Sane

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Başarılı teknik adam, Başakşehir maçının yıldızı Sane'yi Bodo/Glimt maçında da ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı. Yunus Akgün ise yine yedek kulübesinde olacak. Başakşehir maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Icardi ise ilk 11éden kesildi. Çarşamba akşamı Icardi'nin yerine Victor Osimhen sahada olacak.

Okan Buruk'un 'Bodo/Glimt' Planı Belli Oldu! İki Yıldıza Kesik Şoku... - Resim : 2
Mauro Icardi

Şampiyonlar Ligi'nde iki maç oynayıp bir galibiyet elde eden Galatasaray'ın üçüncü maçını oynayacağı Bodo/Glimt karşılaşması 22 Ekim Çarşamba günü 19:45'te başlayacak.

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer AffetmeyecekFenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer AffetmeyecekSpor
Fenerbahçe, Evinde Hata Yapmadı! Talisca ve Asensio SahnedeFenerbahçe, Evinde Hata Yapmadı! Talisca ve Asensio SahnedeSpor
Okan Buruk'tan Maçın Hakemine Skandal Sözler! Bu Sözler TFF'de Deprem Etkisi Yaratır: Gözler Hacıosmanoğlu'ndaOkan Buruk'tan Maçın Hakemine Skandal Sözler! Bu Sözler TFF'de Deprem Etkisi Yaratır: Gözler Hacıosmanoğlu'ndaSpor

Kaynak: Sabah

Etiketler
Galatasaray Okan Buruk
Son Güncelleme:
Hazımsız Nicolo Bulega! Toprak Razgatlıoğlu'na Bilerek Çarptı, İşte O Kaza Görüntüleri... Milli Sporcumuza Skandal Hareket! Kazaya Sürükledi
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Arda Güler Neye Uğradığını Şaşırdı! Maç Sonu Şoke Eden Talep Arda Güler Neye Uğradığını Şaşırdı! Maç Sonu Şoke Eden Talep
ÇOK OKUNANLAR
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Kuvvetli Sağanak, Sis, Kar Yağışı... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor