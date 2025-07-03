Futbol Dünyası Yasta... Liverpool'un Yıldızı Diogo Jota Hayatını Kaybetti

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

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Futbol Dünyası Yasta... Liverpool'un Yıldızı Diogo Jota Hayatını Kaybetti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen 28 yaşındaki Diogo Jota, sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Kazanın Sanabria’nın Zamora bölgesinde meydana geldiği bildirilirken, ünlü futbolcunun kardeşi Andre ile birlikte seyahat ederken aracının yoldan çıktığı kaydedildi.

Aracın kazanın ardından alevler içinde kaldığı belirtildi.

Diogo Jota, 22 Haziran'da dünya evine girmişti.

Wolverhampton ile Premier Lig’e adım atan Diogo Jota, 2020 yılında Liverpool ekibine dahil olmuştu.

Jota, Portekiz Milli Takımı ile de gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

LİVERPOOL'DAN İLK AÇIKLAMA

Futbol dünyasını yasa boğan ölümün ardından Liverpool'dan ilk açıklama geldi.

Açıklamada, "Liverpool Futbol Kulübü, Diogo Jota'nın trajik ölümüyle sarsıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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