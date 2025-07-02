Eyüpspor'dan Mujakic Bombası

Eyüpspor, Bosna Hersekli futbolcu Nihad Mujakic'i transfer etti.

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Eyüpspor'dan Mujakic Bombası
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Süper Lig ekibi İkas Eyüpspor bugün transfere doymadı. Bosna Hersekli futbolcu Nihad Mujakic resmen açıklandı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin kiralık transferi için Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2022-2024 yıllarında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Mujakic, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA

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