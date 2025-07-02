Bayer Leverkusen'den Bomba Transfer

Bayer Leverkusen Premier Lig ekibi Liverpool'un 22 yaşındaki oyuncusu Quansah'ı transfer etti.

Bayer Leverkusen'den Bomba Transfer
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Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen Premier Lig ekibi Liverpool’dan 22 yaşındaki İngiliz stoperi Jarell Quansah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Stoper, Leverkusen'e Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeyle katılıyor." denildi.

Quansah, geçen sezon Liverpool formasıyla 13 Premier Lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı dahil tüm kulvarlarda 25 maçta oynadı.

Kaynak: AA

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