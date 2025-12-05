Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü

Kırıkkale'de bir uzman çavuş, husumetli olduğu bacanağını silahla vurarak öldürdü. Saldırgan ardından da aynı silahla intihar etti.

Son Güncelleme:
Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde ülkedeki şiddet olayları artarken, şimdi de Kırıkkale'de kan donduran bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.Y. (39) ile bacanağı H.A. (47) arasında Kaletepe Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, H.A'ya tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü - Resim : 1

Ağır yaralanan H.A. ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNDEN AYRILDIKTAN SONRA HUSUMET DOĞDU

Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan ve yıllık izinde olan M.Y'nin, bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve bu nedenle bacanağı H.A. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Osmaniye'de Feci Kaza... Biri Çocuk 2 Ölü, 7 YaralıOsmaniye'de Feci Kaza... Biri Çocuk 2 Ölü, 7 YaralıGüncel
Güngören'de Patlama! 2 Kişi YaralandıGüngören'de Patlama! 2 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kırıkkale Silah
Son Güncelleme:
Osmaniye'de Feci Kaza... Biri Çocuk 2 Ölü, 7 Yaralı Osmaniye'de Feci Kaza... Biri Çocuk 2 Ölü, 7 Yaralı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Güngören'de Patlama! 2 Kişi Yaralandı Güngören'de Patlama! 2 Kişi Yaralandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'
Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü
Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu Galatasaray'dan Ademola Lookman İçin Dudak Uçuklatan Teklif! Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu
Osmaniye'de Feci Kaza... Biri Çocuk 2 Ölü, 7 Yaralı Osmaniye'de Feci Kaza... Biri Çocuk 2 Ölü, 7 Yaralı
Fenerbahçe Medicana'dan Net Galibiyet! Şampiyonlar Ligi'nde Novara'ya Set Vermedi Fenerbahçe Medicana'dan Net Galibiyet