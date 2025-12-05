Uzman Çavuş Dehşet Saçtı! Önce Bacanağını Sonra da Kendisini Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde ülkedeki şiddet olayları artarken, şimdi de Kırıkkale'de kan donduran bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.Y. (39) ile bacanağı H.A. (47) arasında Kaletepe Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, H.A'ya tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralanan H.A. ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNDEN AYRILDIKTAN SONRA HUSUMET DOĞDU

Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan ve yıllık izinde olan M.Y'nin, bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve bu nedenle bacanağı H.A. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA