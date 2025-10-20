Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları son dönemde rekor üstüne rekor kırıyor. ABD ve Çin arasındaki gerilim küresel piyasalarda ons altının fırlamasına neden olurken fiyatlar rekora koşuyor. Uzmanlar ise bu süreçte kritik bir uyarıda bulundu. Altın borcu verip 10 yılı aşanlar kara kara düşünecek.

ALTIN BORCU VERENLER DİKKAT

Türk Borçlar Kanunu, alacakların zaman aşımı süresini düzenlerken, altın alacağında hak sahibinin geri isteme hakkını 10 yıl süresince kullanmaması halinde borcun zaman aşımına uğrayacağını hüküm altına alıyor. Borcun verildiği günden sonra başlayan 10 yıllık süre dolduğunda, alacaklıların dava açma hakkı da bulunmuyor.

ZAMAN AŞIMI TEHLİKESİ

Ülkemizde çoğu yatırımcı parasını altına yatırım yapmakta. Hal böyle olunca çoğu kişi borç verirken altın üzerinden vermekte. Uzmanlar ise bu alacak-verecek ilişki ile ilgili çarpıcı uyarıda bulundu. Altın alacağı olanlar eğer 10 yıl içerisinde verdiği borcu alamaz ya da süreci davaya dönüştürmezse alacağı ortadan kalkıyor.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Peki borç alacak süreçleri hukuki yapıda nasıl ilerliyor? Alacak davaları borç miktarına göre asliye hukuk mahkemesi veya sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. Altın alacağının evli çiftler arasında oluşması halinde ise konuya aile mahkemeleri bakıyor. Dava dilekçesinde borcun miktarı ve altının cinsinin (bilezik, cumhuriyet altını vb.) belirtilmesi gerekiyor.

Altın yerine borç karşılığı miktarın Türk Lirası olarak alınması da talep edilebiliyor. Boşanma sırasındaki altın alacaklarında ise düğün videoları, fotoğraflar, banka dekontları, tanık beyanları, senet veya yazılı sözleşmeler, App mesajları ve yazışmalar delil sayılıyor. Yargıtay kararlarına göre düğün videoları altın alacak davalarında en güçlü delillerden kabul ediliyor.

AÇILACAK 4 HAKLI DAVA SÜRECİ

Vatandaşlar altın borçlarının zaman aşımına uğramaması için 4 sebeple oluşan altın borçları hakkında dava açabiliyor.

1- Evlilik sırasında takılan altınların iade edilmemesi.

2- Borç olarak verilen altının geri ödenmemesi.

3- Kuyumculuk veya ticaret ilişkilerinde altın teslimi yapılmaması.

4- Aile içinde ödünç alınan altınların iade edilmemesi.

