Osmaniye'de Feci Kaza... Biri Çocuk 2 Ölü, 7 Yaralı

Osmaniye'de üç aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Olayda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de Feci Kaza... Biri Çocuk 2 Ölü, 7 Yaralı
Osmaniye'de Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi’nde seyir halinde olan, sürücülerin kimlikleri öğrenilemeyen 27 HY 125 plakalı hafif ticari araç, 46 FE 830 plakalı ve 31 AT 080 plakalı otomobiller henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçlarda sıkışanlardan 1'i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

