Adliyede Soygun Skandallarının Ardından Bakanlık Harekete Geçti! 4 Başmüfettiş Görevlendirildi

Büyükçekmece ve Adalar Adliyeleri'nde yaşanan, adli emanet bürolarındaki zimmet skandallarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un onayı sonrasında iki adliyede meydana gelen olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca dört başmüfettiş görevlendirildi.

DENETİMLER ARTIYOR

Habertürk'ün aktardığına göre; Adalet Bakanlığı'nın belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetleri, Bakan Tunç’un talimatıyla artık daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde yapılacak. Bu kapsamda sadece Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetime tabi tutulacak.

Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılacak.

