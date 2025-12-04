Büyükçekmece Adliyesi'nden Sonra Şimdi de Adalar Adliyesi! Adli Emanette İkinci Soygun

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait emanet deposunda yapılan denetimde 12 silahın kayıp olduğu tespit edildi. Silahları çalarak sattığı iddia edilen zabıt katibi U.E. tutuklanırken, kayıp 9 silahın bulunamadığı öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesi'nden Sonra Şimdi de Adalar Adliyesi! Adli Emanette İkinci Soygun
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalan firari Erdal T. kırmızı bültenle aranırken ikinci bir skandal olay da İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda patlak verdi.

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait 'Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde, 12 adet silahın kayıp olduğu tespit edildi.

Silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede olup olmadığına ilişkin yazı gönderildi. İnceleme sonucu kayıp silahlardan üçünün yeniden kriminal sürece alındığı ortaya çıktı.

Silahlardan ikisinin, 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yapan U.E.'nin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen soruşturma sırasında başka bir şüphelinin evinden ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin silahları emanetten çıkartıp sattığı belirlendi.

9 SİLAH BULUNAMADI

Yapılan araştırmada U.E.'nin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı tespit edildi. Zabıt katip U.E, sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Emanetten çıkarılan silahları sattığı tespit edilen U.E.'nin evinde yapılan aramada kayıp 9 silah bulunamadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan işçi kadrolu Erdal T.nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.'ye kasaları açtırmıştı. Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Savcılık kolluk kuvvetlerine E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D.'nin gözaltına alınması talimatı verirken, yapılan araştırmada Erdal T'nin eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Kaynak: DHA

