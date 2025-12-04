Türkiye'den Gürcistan'a Kimlikle Geçişlerde Şartlar Değişiyor! Yeni Zorunluluk Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ile Gürcistan arasında uzun yıllardır yalnızca kimlik kartıyla yapılan sınır geçişleri, yılbaşından sonra yeni bir uygulamayla değişiyor. Gürcistan hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde zorunlu seyahat ve sağlık sigortası şartı getirildiğini duyurdu.

UYGULAMA 1 OCAK 2026’DA BAŞLIYOR

Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Buna göre Gürcistan’a girmek isteyen her Türk vatandaşı geçerli bir sigorta poliçesini sınırda ibraz etmek zorunda olacak.

KARARIN GEREKÇESİ ARTAN SAĞLIK VE TRAFİK VAKALARI

Gürcü makamları, bu düzenlemenin ardında son dönemde Türk vatandaşlarının ülkede yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunlarındaki artışın bulunduğunu belirtiyor. Sigortasız şekilde yaşanan bu olayların, hem yüksek tedavi masrafları doğurduğu hem de iki ülke arasında hukuki sıkıntılara neden olduğu ifade ediliyor.

GÜNÜBİRLİK BATUM YOLCULARI DA KAPSAMDA

Yeni kural, Hopa–Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik geçen ziyaretçileri de içine alacak. Böylece kısa süreli seyahatlerde dahi sigorta yaptırma zorunluluğu getiriliyor.

SİGORTASI OLMAYANLAR SINIRDAN GİREMEYECEK

Yetkililer, 1 Ocak 2026’dan sonra sigorta poliçesi bulunmayan Türk vatandaşlarının Gürcistan’a girişine izin verilmeyeceğini vurguluyor. Bu nedenle yolcuların yeni uygulamaya uygun şekilde seyahat planlarını yapmaları öneriliyor.

Kaynak: İHA