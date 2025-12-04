Numan Kurtulmuş’tan Dikkat Çeken Süreç Mesajı: ‘İmralı Görüşmeleri Gizli Kalmayacak’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'ın Buhara kentinde gazetecilerin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la yapılan görüşme, CHP'nin İmralı kararı ve SDG başta olmak üzere sürece ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kurtulmuş, Türkiye, Suriye ve Irak’ta "bütün şartların olumlu seyrederken Terörsüz Türkiye sürecinin artık başarılı biçimde sonuçlandırılması gerektiğini" söyledi.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Federasyon, ayrı bir devlet, bir konfederasyon gibi talepler olmadan, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili bir tartışma açılmadan, Kürtçe'nin resmi dil olmasıyla ilgili en ufak bir talep gündeme getirilmeden Kürt yurttașlarımızın taleplerinin de daha ileri demokratik standartlar ile karşılanması yönündeki genel çerçeveden vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koyduğunu" ifadelerini belirtti.

'BU GÖRÜŞME GİZLİ KALMAYACAK'

Öcalan ile yapılan görüşmenin tutanaklarına değinen Kurtulmuş, "İmralı’ya giden milletvekilleri kendi gözlemlerini, notlarını komisyona anlatacaklardır. Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının komisyonla paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de gizli kalmayacaktır. MİT oradaki görüşmelerle ilgili tutanakları zaten tutuyor. O kayıtlar MİT’in elindedir" ifadelerini kullandı.

Komisyon’da bulunan vekilleri Öcalan ile yaptığı görüşme hakkında konuşan Kurtulmuş, "gözlemleri fevkalade olumlu, yapıcı bir görüşmenin gerçekleştiği, ‘İmralı’nın fikirleri’ olarak yansıtılan şeylerden de daha ileride, daha yapıcı ve barış isteyen, bu işin bitmesini isteyen bir yaklaşıma sahip olduğudur" dedi.

RAPORUN ARDINDAN KOMİSYONUN GÖREVİ BİTECEK

Hazırlanması beklenen raporla ilgili detayları paylaşan Kurtulmuş, "Komisyon raporu için partilerden gelen metinler üzerinden genel bir mutabakat ortaya çıkarılabilir. Sınav gününe kadar rahat, ondan sonra da sıkıştırırız gibi bir duruma düşmeden hızlı şekilde süreci bitiririz inşallah. (Raporun hazırlanmasının ardından Komisyon’un görevi biter mi?) Evet, biter. Raporda, şu konularda şöyle bir yasal düzenleme, şu konularda şöyle bir idari düzenleme, şu konularda görülen eksiklikler şunlardır gibi başlıklara yer veririz. Bunlar daha sonra parlamentodaki siyasi partilerin çalışacağı konulardır. Gönlümüz arzu eder ki bütün partiler ortak bir teklifte buluşsun” şeklinde konuştu.

'SÜRECİN SAHİBİ CUMHURBAŞKANIMIZ'

Sürecin 'sahibi Cumhurbaşkanımız' diyen Kurtulmuş, "Sürecin bu noktaya kadar gelmesindeki ana kararlılık ve meseleyi bir devlet politikası haline dönüştürme iradesi Sayın Cumhurbaşkanı’mıza aittir. Bu sürecin yolunu açmamış olsaydı buraya kadar zaten gelinmesi düşünülemezdi. Başından itibaren sahip olduğumuz bilgilerin tamamını veriyorum. Dolayısıyla bu sürecin sahibi Sayın Cumhurbaşkanı’mızdır" sözlerine yer verdi.

‘ÖRGÜT ADIMLARI ATMAYI SÜRDÜRMELİ’

PKK'nin attığı adımlar hakkında konuşan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Şimdiye kadar iyi geldi ama bundan sonraki süreç en riskli süreçtir. Kimse partisinin ya da grubunun menfaatlerini önceleyen bir tavır içerisinde davranmamalı. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bıraktığının, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğinin tespiti gerekiyor. Suriye’de de yeni yönetimle bir entegrasyon içerisinde yer alacağının görülmesi lazım. Örgüt vakit kaybetmeden söz verdiği adımları atmayı sürdürmeli. Biz adımlarımızı attık. Vatandaşımızın desteği var. İşin tıkanmaması gerekir. Örgütün kendisini feshettiği ve silahları bırakma sürecinin nasıl devam ettiğini takip edecek olan devletin güvenlik birimleridir; tespit ve tescil edilirse, sonraki süreçte siyaset üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir."

CHP'NİN İMRALI KARARINI DEĞERLENDİRDİ

"CHP İmralı’ya üye göndermedi. Biz hâlâ komisyondayız diyorlar ama yasal düzenleme ya da başka gelişmelerde CHP’nin destek vermemesi endişesi var mı?" sorusuna "CHP içinde bulunduğu şartlara rağmen süreci olumlu şekilde bugüne kadar getirdi. Dışarıda kalmamaya gayret gösterdi. İmralı’ya gitmeme kararları kendi tercihleridir. Muhtemelen kongre vesaire dolayısıyla almış oldukları bir karardır. Kendi bilecekleri iştir. Katılmaları doğru olurdu. Hiçbir partinin yerine karar verecek noktada değilim ama bildiğim kadarıyla komisyon çalışmalarına devam edecekler" yanıtını verdi.

Kaynak: Yeni Şafak