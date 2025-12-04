Türkiye’den Tarihi İhracat! ASFAT, Romanya’ya İlk Muharip Gemisini Sattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ASFAT ile Romanya Arasında Savaş Gemisi Satış Sözleşmesi İmzalandı! Ankara, 03 Aralık 2025 - Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASFAT, İstanbul Tersanesi Komutanlığında geçtiğimiz yıl inşası tamamlanan Akhisar’ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ihracatını başarıyla gerçekleştirdi.

Bu anlaşma, Türkiye’nin savunma ihracatında önemli bir kilometre taşı niteliği taşırken aynı zamanda iki ülke arasındaki askeri iş birliğini de yeni bir seviyeye taşıyor. Gerçekleştirilen bu ihracat ile Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye Muharip Gemi (Savaş Gemisi) satışı yapmış oldu. Bu durum, sadece ASFAT’ın değil aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Akhisar’ın Korvet (Light Corvette) olarak Romanya envanterine katılması, bölgesel deniz güvenliğine katkı sunmasının yanı sıra, Romanya Deniz Kuvvetleri’nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi