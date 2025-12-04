Papa’nın Ziyaretinin Ardından İznik’te Şaşırtan Satış! Tam 24 Saat Sonra… 2.500 Yıllık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İznik ilçesinde, birinci derece sit alanı içinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihî surların parçasını da kapsayan 720 metrekarelik arsa, internet üzerinden satışa çıkarıldı. Arsanın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun ilçeye yaptığı ziyaretin hemen ardından ilan verilmesi dikkat çekti.

5 MİLYON 500 BİN LİRAYA SATIŞTA

Milattan önce 4’üncü yüzyılda Bithynia Dönemi’nde temelleri atılan, Roma ve Bizans dönemlerinde eklemelerle bugünkü hâline ulaşan İznik Surları, bu kez bir satış ilanıyla gündeme geldi. Bursa’da yaşayan inşaat mühendisi Kadircan Aslıvar, surların İstanbul Kapı ile tamamen yıkılmış Göl Kapı arasındaki bölümünde bulunan özel mülkiyete ait parseli 5 milyon 500 bin liraya satışa çıkardı.

'ÖZEL BİR PARSEL'

Aslıvar, arsayı 13 yıl önce İznik’e yaptıkları bir ziyaret sırasında edindiklerini belirterek, “Ailemle beraber İstanbul’dan İznik’e 13 yıl önce ziyarete gelirdik. Gerek tarihi dokusu gerek güzelliğinden çok etkilenip, gezerdik. Bu sur içinde kalmış yerin özel bir parsel olduğunu, satılık olduğunu gördük. Önce çok şaşırdık, sonra da satın aldık” dedi.

‘114 BURÇTAN BİRİ ARSAYA DAHİL’

İznik Surları boyunca yer alan 114 burçtan birinin de söz konusu arsaya dahil olduğunu belirten Aslıvar, alanın tarihî değerine dikkat çekti. Aslıvar, “Etrafı surlarla çevrili. İlk başta şehrin içerisinde gezdiğinizde çok farklı tarihi yerlerde görüyorsunuz, buradan bağımsız. Buraya sahip olduğumuzda kendimizi çok daha özel hissettik. Çünkü etrafı surlarla, burçlarla çevrili. 4 tane ana girişi var bu kalenin. Bu 4 giriş, 4 İncil’i temsil eder. 12 tane tali kapımız vardır. Bu 12 kapımız ise İsa’nın 12 havarisini temsil eder. Bir tane kapı ise bizim parselimize komşudur. 720 metrekarelik arsa arkasındaki burcu da kapsıyor. Arkasına doğru 15 metre daha var. Yanımızda hemen İznik Gölü bulunmakta. Tabii yürüyüş yolu var. Önünde otopark var, yanında butik bir otel var” şeklinde konuştu.

‘PAPA’NIN ZİYARETİNDEN SONRA İLGİ ARTTI’

Sit alanı içinde yer alan arsada, kazı ve yapılaşma Anıtlar Kurulu’nun iznine tabi. Aslıvar, doğru bir proje ile alanın İznik’e değer katabileceğini belirterek, bölgeye artan ilgiyi şu sözlerle aktardı: “Zaman içerisinde, özellikle geçtiğimiz günlerde Papa’nın ziyaretinden sonra, bölgeye ilgi yoğun bir şekilde arttı. Biz de buraya doğru bir yatırımcı ile beraber, doğru bir proje yapılacağına inanıyoruz. Şu anda sit alanı olduğu için yapılaşma olmuyor. Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinler alındığında, buraya güzel bir proje yapılabilir. İznik’e çok değer katacağını düşünüyorum”

Kaynak: DHA