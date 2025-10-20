Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 2-1’lik skorla galip geldi. Karşılaşmada maçın hakemine sinirlenen Fatih Karagümrük başkanından skandal bir hareket geldi.

DEVRE ARASINDA STADI APAR TOPAR TERK ETTİ

Hakem kararlarına sinirlenen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma devre arasında stadı terk etti. Bu tepkili karar ise taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma

‘BÖYLE HAKEM OLUR MU!’

Hakem kararlarını ağır bir dille eleştiren Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı." sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haber Merkezi