Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye konuk olan Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Alınan mağlubiyet sonrası Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, hakeme sinirlenerek stadı apar topar terk etti.

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 2-1’lik skorla galip geldi. Karşılaşmada maçın hakemine sinirlenen Fatih Karagümrük başkanından skandal bir hareket geldi.

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti - Resim : 1

DEVRE ARASINDA STADI APAR TOPAR TERK ETTİ

Hakem kararlarına sinirlenen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma devre arasında stadı terk etti. Bu tepkili karar ise taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti - Resim : 2
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma

‘BÖYLE HAKEM OLUR MU!’

Hakem kararlarını ağır bir dille eleştiren Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer AffetmeyecekFenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer AffetmeyecekSpor
Arda Güler Neye Uğradığını Şaşırdı! Maç Sonu Şoke Eden TalepArda Güler Neye Uğradığını Şaşırdı! Maç Sonu Şoke Eden TalepSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Karagümrük
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Arda Güler Neye Uğradığını Şaşırdı! Maç Sonu Şoke Eden Talep Arda Güler Neye Uğradığını Şaşırdı! Maç Sonu Şoke Eden Talep
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Kuvvetli Sağanak, Sis, Kar Yağışı... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor