MSB'den Yunan Bakanın Açıklamalarına Tepki: 'Bertaraf Ederiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele, hudut güvenliği, bölgesel gelişmeler ve uluslararası ilişkiler hakkında önemli mesajlar verdi.

Tuğamiral Aktürk, TSK’nın operasyon bölgelerinde terör örgütüne yönelik etkili faaliyetlerini sürdürdüğünü, son bir haftada iki PKK’lı teröristin teslim olduğunu, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiğini, Suriye harekât alanlarında etkisiz hâle getirilen tünel uzunluğunun 728 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Hudut güvenliğinde ise 257 kişinin yakalandığını ifade eden Aktürk, yıl başından bu yana engellenen yasa dışı geçiş girişimlerinin 60 bini aştığını belirtti. İsrail’in bölgedeki saldırganlığının sürdüğünü ifade eden Aktürk, Gazze’ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için Türkiye’nin çabalarının devam edeceğini vurguladı.

Tuğamiral Aktürk, Yunanistan’ın gerilimi artıran açıklamalarına tepki gösteren MSB, Türkiye’nin barıştan yana olduğunu ancak her tehdidi bertaraf edecek kararlılığa sahip bulunduğunu bildirdi.

Ayrıca Karadeniz’deki güvenlik tedbirlerinin sürdüğü, Paşalimanı Deniz Üssü’nden çekilme iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamalarıdan satır başları şöyle;

TERÖRLE MÜCADELE

Değerli Basın Mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 2 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiş, Menbic’de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 728 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 426) kilometre olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ HAKKINDA

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca; 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere, 257 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 256 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1.090 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 60 bin 548’e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 32 kilogram (32.150 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

'GAZZE İÇİN ADIMLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak, İsrail, Batı Şeria ve Kudüs’teki saldırganlığına, Suriye ve Lübnan’ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik yayılmacılığına devam etmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun; kararlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyarak, İsrail’in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemlerine yönelik adımlar atması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının eksiksiz uygulanması bölgesel barış ve istikrar için elzemdir. Bu minvaldeki her türlü uluslararası girişime ve yapıcı çabaya desteğimiz devam edecektir.

YUNAN SAVUNMA BAKANI DENDİAS’IN AÇIKLAMASINA TEPKİ

“Komşumuz Yunanistan’ın askeri faaliyetleri dâhil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir.

Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır.

Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

KARADENİZ’DE GEMİLERE SALDIRILARA İLİŞKİN

“Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz’deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir.

Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz.”

TÜRKİYE’NİN PAŞALİMANI DENİZ ÜSSÜ’NDEN ÇEKİLECEĞİ İDDİALARI

“Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hâlihazırda lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında iş birliğini geliştirmek maksadıyla Paşalimanı Vlore/Arnavutluk’ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir.”

Kaynak: DHA