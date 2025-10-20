Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim…

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı ancak İtalyan teknik direktör Tedesco’nun tercihleri taraftarları sinir küpüne çevirdi. Sahada gösterilen performans büyük tepki toplarken Gazeteci Serdar Ali Çelikler’den çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Tedesco’nun Avrupa Ligi'ndekİ Stutgart maçı sonrası takımdan gönderilebileceğini ifade eden Çeliker, "Bence Stutgart maçı son maçı olur Tedesco’nun" dedi.

Fenerbahçe’de deprem üstüne deprem yaşanıyor. Sahasında Karagümrük’ü kötü bir oyunla yenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco, eleştiri oklarının hedefinde. Bu doğrultuda gazeteci Serdar Ali Çelikler’den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CANLI YAYINDA BOMBAYI PATLATTI: ‘SON MAÇI OLABİLİR!’

Serdar Ali Çeliker, Avrupa Ligi'ndeki Stutgart karşılaşması sonrasında Fenerbahçe'nin Tedesco ile yollarını ayırabileceğini öne sürdü.

Tedesco'nun son maçını açıkladı

Çelikler açıklamasında "Artık Tedesco’nun da bir şey üretmesi lazım. Bence Stutgart maçı son maçı olur Tedesco’nun. Çünkü her maç son maçı oluyor adamın. Stutgart maçı onu geçince Antep maçı son maçı oluyor. Adam sürekli son maçına çıkıyor." dedi.

İSMAİL KARTAL SESLERİ YÜKSELİYOR

Peki Tedesco sonrası Fenerbahçe’nin başına hangi isim geçecek? Şuan için resmi bir aday olmasa kulislerde sık sık İsmail Kartal’ın ismi geçmekte.

Özellikle Kartal’ın Fenerbahçe’ye olan saygısı ve güveni onu ilk tercih yapmakta. Sarı-lacivertli taraftarlarda takımın başında İsmail Kartal’ı görmek istiyor.

