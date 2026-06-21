Acı Haberi Akın Gürlek Duyurdu: Aylardır Aranan 19 Yaşındaki Aysel Yıldırım'ın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Malatya’da 19 Mart’tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım’dan acı haber geldi. Bakan Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım’ın öldürüldüğünün belirlendiğini, olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, Yıldırım'ın cansız bedenini bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Acı Haberi Akın Gürlek Duyurdu: Aylardır Aranan 19 Yaşındaki Aysel Yıldırım'ın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 Mart tarihinden beri Malatya'da kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gürlek, Yıldırım'ın cansız bedenini bulmak için ise arama faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

'EVLADIMIZDAN ACI HABER ALDIK'

Bakan Gürlek cinayet ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’da 19 Mart’tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.

'ÖNEMLİ DELİLLERE ULAŞILDI'

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.

'4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, NAAŞ ARANIYOR'

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir.

Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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