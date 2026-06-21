İsviçre'de Tarihi Zirve: ABD-İran Görüşmesi Başladı

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ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan İsviçre'ye taşınıyor. İki ülke arasında imzalanan mutabakatın ardından, iki ülkenin temsilcileri müzakereler ve ileri seviye görüşmeler için Burgenstock kentinde bir araya gelecek.

KRİTİK ZİRVE BAŞLADI

Katar Dışişleri Bakanlığı İsviçre'de ABD-İran görüşmesinin başladığını bildirdi. Zirveye ABD ve İran heyetlerinin yanı sıra Pakistan ve Katar'dan üst düzey temsilcilerin katıldığı belirtildi. İran medyası da görüşmenin başladığını duyurdu.

HEYETLERDE KİMLER YER ALIYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetler görüşmelere katılıyor.

PAKİSTAN VE ABD ARASINDA İKİLİ GÖRÜŞME

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsviçre'de ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştü.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya geldiği belirtildi.

'ÖĞLEDEN SONRA GÖRÜŞECEĞİZ'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülke basınına yaptığı açıklamada, bugün ABD heyetiyle bir araya geleceklerini belirtti. ABD heyetiyle gün içinde tek bir toplantı yapacaklarını kaydeden Bekayi, “Sabah, ara bulucu olarak görev yapan Pakistan ve Katar heyetleriyle ikili görüşmeler yapacağız. Öğleden sonra ise İran İslam Cumhuriyeti ile ABD heyetleri arasında Katar ve Pakistan temsilcilerinin de katılımıyla dörtlü görüşmeler yapılacak” ifadelerini kullandı.

HEYETLER İSVİÇRE'DE

Görüşme öncesi ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'ye geldiği öğrenilirken, İsviçre Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İran heyetinin İsviçre’ye varışını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İran basını da gelişmeyi doğrulayarak ABD ile yürütülecek müzakerelerde Tahran’ı temsil edecek heyetin İsviçre'ye ulaştığını duyurdu. Görüşmelerin Bürgenstock kasabasında yapılacağı belirtildi. İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik etmesi bekleniyor.

VANCE DE ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de, İran ile yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye geldi.

İHA'nın haberine göre dünyanın gözü bugün İsviçre'de düzenlenecek ABD-İran müzakerelerinde olacak. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye geldi. Vance'i taşıyan uçak, yerel saatle 05.59'da Emmen Hava Üssü'ne iniş yaptı. Barış müzakerelerine katılacak ABD heyetinde, JD Vance'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alacak.

İRAN HEYETİNİN BAŞINDA GALİBAF BULUNUYOR

İran medyasının bildirdiğine göre, İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderlik ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimler de yer alıyor. Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin de görüşmelere katılması bekleniyor.

HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ DEVAM EDİYOR

ABD ve İran, müzakereler sürerken 60 günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmış olsalar da, İran Devrim Muhafızları Ordusu dün İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin iddiaları reddederek, boğazın açık olduğunu belirtmişti. Hawkins, "Deniz trafiği akmaya devam ediyor ve ABD güçleri durumun bu şekilde sürmesini sağlamak için gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor" demişti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF DE KATILIYOR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının devamı niteliğindeki teknik düzey görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye geldi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD-İran görüşmelerine katılmak üzere İsviçre’nin Zürih kentine giden Başbakan Şahbaz Şerif’e, Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in eşlik ettiği bildirildi. Şerif ile Munir’in, Zürih’ten görüşmelerin yapılacağı Burgenstock kentine hareket ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA