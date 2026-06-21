TBMM'de Fezleke Hareketliliği: AK Partili Kurmaylar Yol Haritasını Açıkladı

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TBMM'de dokunulmazlık dosyalarına ilişkin izlenecek tutum netleşmeye başladı. AK Parti kurmaylarının, dönem başında alınan ilkesel karar doğrultusunda toplumda infial uyandıran suçlar dışındaki fezlekeleri gündeme almama eğiliminde olduğu belirtiliyor.

FEZLEKELER DÖNEM SONUNA BIRAKILACAK

Bu kapsamda mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile bazı CHP'li milletvekilleri hakkındaki fezlekelerin de dönem sonuna ertelenmesi bekleniyor.

KURULTAY VE 'ANTALYA' DOSYALARI ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Cavit Arı ve Mustafa Erdem'in yer aldığı Antalya dosyasında, büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı karşılığında Muhittin Böcek'ten para alındığı iddia ediliyor.

Özkan Yalım'ın ifadeleri doğrultusunda hazırlanan bir diğer dosyada ise Özel ve Ağbaba'nın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin iradelerini fesada uğrattıkları ve genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları ileri sürülüyor.

'BAHSİ GEÇEN DOSYALARLA İLGİLİ İŞLEM YAPILMAZ'

AK Parti kaynakları, terör, adam öldürme ve cinsel suçlar gibi başlıklar dışında fezlekelerin gündeme alınmayacağını belirterek, "Toplumda infial uyandıran suçlarla ilgili dosya gelirse elbette dokunulmazlıklar kalkar. Ama şu anda bahsi geçen dosyalarla ilgili bir işlem yapılmaz" değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'DOKUNULMAZLIK' ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetiminin, özellikle partiden ihraç edilen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanması gerektiği görüşünde olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında "Benim hakkımda böyle iddialar olsa ben dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve aklanmamı isterdim" demişti.

Kaynak: Türkiye