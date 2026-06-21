CHP'den İstifa Eden Cemil Tugay Katılacağı Partiyi Açıkladı: Eğer Bunlar Olursa...

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CHP'den istifa ettiğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararının ardından başlayan tartışmalarla ilgili konuştu.

'ÖZEL İLE HAREKET EDECEĞİM'

Tugay, CHP yönetiminde yaşanan değişim ve alınan kararların ardından partiden ayrıldığını belirterek, siyasi mücadelesini Özgür Özel ile birlikte sürdüreceğini ifade etti.

'ÖZEL BUNLAR BUNU HAK EDİYOR DEDİ'

Nefes gazetesine konuşan Tugay, istifa süreci öncesinde Özgür Özel ile görüştüğünü belirterek “Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. ‘Senin kararın’ dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

'YENİ PARTİ KURULACAK, ORADA OLACAĞIM'

Tugay, "Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım." sözleriyle gelecekte hareket edeceği partiyi de böylelikle duyurmuş oldu.

'ÖZEL CHP'NİN BAŞINA DÖNENE KADAR İSTİFAM KESİNDİR'

Açıklamalarına devam eden Cemil Tugay, "Biz bu yola beraber çıktık. Özgür Özel dışında hiçbir grupla hareket etmem mümkün değildir. Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem söz konusu değil. Benim partiden istifa etme sebebim Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan ile partinin başına atanması ve aldığı ihraç, atama kararlarıdır. Ben CHP’den herhangi bir ideolojik görüş değişikliği nedeniyle ayrılmadım. 2027 yılı sonunda Türkiye seçime gidecek, bu tarihe kadar elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Özgür Özel CHP’nin başına yeniden dönene kadar istifa kararım kesindir. Eğer bunlar olursa ben de CHP’ye yeniden dönerim. AKP’ye geçmem gibi bir durum söz konusu bile değil." şeklinde konuştu.

Kaynak: Nefes