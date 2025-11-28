Komisyonun İmralı Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Öcalan’ın Görüşmedeki CHP Mesajı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meclis’te çözün süreci amacıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 24 Kasım Pazartesi günü İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmeye ilişkin detayları açıkladı. Mezopotamya Ajansı'na açıklamalarda bulunan Koçyiğit, İmralı’ya gidiş sürecini "Pazartesi sabah çok erken bir saatte kalktık. Üç heyet üyesi olarak Ankara’da buluştuk ve daha sonra İstanbul’a hareket ettik. İstanbul’dan hava yoluyla adaya gittik" sözleriyle anlattı.

‘HER ÜYEYE İSMİYLE HİTAP ETTİ’

Öcalan'ın heyet üyeleriyle tek tek tokalaştığını ifade eden Koçyiğit, "Sayın Öcalan karşımızdaydı. Biz üç heyet üyesi masanın diğer tarafındaydık, karşılıklı oturduk. Sayın Öcalan, her bir üyeye konuşurken ismiyle, 'Feti Bey, Hüseyin Bey' şeklinde hitap etti. Biz heyet olarak da Sayın Öcalan ile konuşurken 'siz' diye hitap ettik. Gülerek, gayet enerjik bir şekilde salona girdi. Her bir üyeyle tek tek merhabalaştı ve “Hoş geldiniz” dedi. Ardından heyetten bir arkadaş heyeti tek tek tanıttı. Bizi tanıdığını ve kamuoyundan takip ettiğini kendisi de ifade etti. Ben özel olarak sağlığını sordum. Gayet iyi görünüyordu, sağlıklı ve moralli görünüyordu. Genel olarak çok iyiydi” diye konuştu.

GÖRÜŞME KAYIT ALTINA ALINDI MI?

Koçyiğit, görüşmeye dair “Heyet üyeleri, orada bulunma amacımızı, komisyonun üyeleri olarak orada olduğumuzu, partilerimizi ve temsiliyetlerimizi anlattılar. Bugünkü görüşmenin de nihayetinde komisyonun bir görüşmesi olduğunu belirttiler. Sayın Öcalan bunu dinledi ve görüşme detaylanarak devam etti” bilgilerini de verdi.

Görüşmenin görüntülü olarak kayıt altına alınmadığını aktaran Koçyiğit, "Tutanak açısından yalnızca ses kaydı alındı” dedi.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın açıklamalarını aktaran Koçyiğit, şunları söyledi: “Sayın Öcalan genel olarak biraz PKK'nin tarihsel serüvenini, daha önce Kürtler ile Türklerin tarihsel olarak ittifak yaptıkları zaman dilimlerini ve bütün bu ittifakların Türkiye halklarına, Kürtlere ve Türklere nasıl kazandırdığını ve tarihsel kırılma anlarından bahsetti. Yine PKK'nin çıkış koşullarından sonra barış arayışlarını, hükümet ve devlet kanadından özellikle her seferinde nasıl barış girişimleri olduğunu ama bütün bu barış girişimlerinin en nihayetinde nasıl akamete uğratıldığına dair geniş bir değerlendirme yaptı. Tabii heyet üyelerinin de sürece dair kendisine soruları oldu.”

‘KEŞKE CHP GELSEYDİ’ DEDİ

Öcalan’ın CHP’nin İmralı’ya gitmemesi hakkında açıklamalarını da aktaran Koçyiğit, “Sayın Öcalan’ın CHP'ye ilişkin düşünceleri aslında biliniyor. CHP'ye dönük İmralı heyetimiz üzerinden değerlendirmeler yapmıştı. Bu değerlendirmelerin bir kısmı da kamuoyuna yansıdı. Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak CHP'yi önemsediğini, CHP'nin bu sürecin içerisinde mutlaka olması gerektiğine dair değerlendirmeleri kamuoyunun malumu. Bu görüşmede özel olarak CHP’nin gelmemesine dair bir değerlendirmesi oldu ve “Keşke CHP de gelseydi” dedi.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı