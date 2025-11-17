Karadağ Geri Adım Attı! Türk Vatandaşlarına Vize Zorunluluğu Kaldırılıyor

Karadağ, Türk vatandaşlarına uygulamaya koyduğu vize zorunluluğunu geri çekmeye hazırlanıyor. Yanlış bilgiyle alınan kararın 10–15 gün içinde iptal edilmesi bekleniyor.

Karadağ Geri Adım Attı! Türk Vatandaşlarına Vize Zorunluluğu Kaldırılıyor
Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, ülkesinin iki hafta önce aldığı Türkiye ile vizesiz seyahati askıya alma kararının kısa süre içinde kaldırılacağını açıkladı. Podgoritsa’da Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan İbrahimovic, kararın 10-15 gün içinde iptal edileceğine inandığını söyledi. İbrahimovic, vize kararının ardından Karadağ’daki Türk temsilciliklerinde yoğunluk oluştuğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Karar, ekim sonunda Podgoritsa’da Türk vatandaşlarının karıştığı ileri sürülen bıçaklı saldırı iddiaları sonrası alınmıştı. Ancak soruşturma sonucunda gözaltına alınan iki kişinin saldırıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı ve serbest bırakıldılar. Böylece, vize zorunluluğunun yanlış bir iddia üzerine getirildiği resmen teyit edilmiş oldu.

Kaynak: AA

