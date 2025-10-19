Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun bir süre sakat olan ardından yeşil sahalara geri dönen Icardi, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 gol kaydetti. Teknik direktör Okan Buruk tarafından yedek kulübüne oturtulan Arjantinli golcünün sarı-kırmızılı ekipten ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken flaş bir açıklama geldi.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız golcü için Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddiaların ardından Suudi Arabistan ve Güney Amerika'dan talipleri olduğu öne sürülmüştü.

ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI? RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre, 32 yaşındaki santrforun ilişkilendirildiği kulüplerden birisi olan Penarol'den resmi açıklama geldi. Uruguay temsilcisinde Başkan Ignacio Ruglio konu ile ilgili, "Bir süredir benimle konuşmayan birçok kişi bana bu konuyu sormak için mesaj attı." diyerek iddialardan haberdar olduğunu belirtti.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Ardından, "Hiçbir gelişme yok. Bu iddiaların nereden geldiğini bilmiyorum ama artık sosyal medya dünyasında beni hiçbir şey şaşırtmıyor. Diego Aguirre'nin (Penarol teknik direktörü) ilgi gösterdiğini sanmıyorum." dedi.

Kaynak: Fotomaç