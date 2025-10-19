Okan Buruk'tan Maçın Hakemine Skandal Sözler! Bu Sözler TFF'de Deprem Etkisi Yaratır: Gözler Hacıosmanoğlu'nda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de RAMS Başakşehir karşısında 2-1'lik galibiyet alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk adeta öfke kustu. Maç sonu hakem Atilla Karaoğlan'a açtı ağzını yumdu gözünü.

'BU DURUM OYUNCULARIMIZI RİSKLİ DURUMA SOKTU'

Maçta oyuncuların durumunu değerlendiren Okan Buruk, "İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. Zemin çok kaygandı, iki takım için de zordu. Ürettik, ilk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli duruma soktu oyuncularımızı. Bugün daha dinlenik, bizle daha çok çalışmış arada oyuncularla başladık. 70'te değişiklikler yaptık. Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. 3'ü bulup maçı bitirebilirdik" sözlerini sarf etti.

'MAÇ ÖNCESİ ÇOK HAZIRDI'

Alman yıldız Leroy Sane'nin durumu hakkında konuşan Buruk, "Leroy Sane'den beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bu maç öncesi Leroy çok hazırdı. Antrenman performansıyla, bugünkü performansı birebir eşleşti. Adaptasyon süreci yaşadı. Sara da iyi oynadı. Genel, bütün oyuncular iyi oynadı. Kaan iyi işler yaptı." dedi.

OKAN BURUK ATEŞ PÜSKÜRDÜ: 'ALLAH HERKESE SABIR VERSİN'

Hakem Atilla Karaoğlan'a ağır eleştirilerde bulunan deneyimli teknik adam, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. 'Allah herkese sabır versşn' diyen Buruk, şunları söyledi:

"İki takım için en büyük zorluk... Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin. Böyle hakem görmek istemiyorum. Çok kart gördük ilk yarı, bizi çok etkiledi. Doğruyu yanlışı tam olarak bilmiyorum, seyretmek lazım, benim gördüğüm kart yanlıştı. Hakeme 'okey' yaptım, bana sarı kart gösterdi. Dünyada ilktir bu. Protestom da yoktu, kararıyla ilgili bir şeyim yoktu. Kafasından kart gösterdi."

Maç sonrası maçın hakemine skandal sözler

Okan Buruk'un bu sert açıklamaları sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Buruk, bu açıklamalardan dolayı ceza alabilir.

