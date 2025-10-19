Hazımsız Nicolo Bulega! Toprak Razgatlıoğlu'na Bilerek Çarptı, İşte O Kaza Görüntüleri...
2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda adım adım şampiyonluğa ilerleyen Toprak Razgatlıoğlu, Nicolo Bulega’nın skandal hareketiyle pist dışında kaldı. Şampiyonluk için sadece 3 puana ihtiyacı olan milli sporcu, karkunç bir kaza geçirdi. Kaderini son ana bırakan Razgatlıoğlu'na bilerek çarpan Bulega ise sosyal medyada büyük tepki topladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya final etebında, Superpole yarışına ilk sıradan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, rakibi olan Nicolo Bulega'nın bilerek çarpmasıyla yarış dışı kaldı. Milli sporcu şampiyonluk için kaderini son yarışa bırakmış oldu.
TOPRAK YAZGATLIOĞLU'NA SKANDAL HAREKET!
2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın son durağı olan İspanya’nın Jerez kentindeki Superpole yarışında tansiyon doruktaydı. Sezonun kritik son yarışında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, rakibi tarafından saf dışı bırakıldı.
10 turluk Superpole yarışında, Red Bull sporcusu ve ROKiT BMW Motorrad sürücüsü Toprak, startla birlikte liderliği ele geçirdi. Ancak hemen ardından, şampiyonluk mücadelesindeki en büyük rakibi Aruba Ducati pilotu İtalyan Nicolo Bulega’nın motosikletiyle çarpması sonucu dengesini kaybedip pist dışına savruldu.
ŞAMPİYONLUĞUNA SON 3 PUAN KALMIŞTI
Yarış öncesi genel klasmanda zirvede yer alan Toprak’ın dünya şampiyonu olması için yalnızca 3 puan, yani ilk 7’ye girmesi yeterliydi.
Ancak kaza nedeniyle Superpole'u tamamlayamayan milli motosikletçi, her şeyin belirleyicisi olacak ana yarışa kaldı.
ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI
Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Bulega, Toprak Razgatlıoğlu'ndan özür diledi. İtalyan pilot, "Gerçekten üzgünüm, çok çok üzgünüm. Kariyerim boyunca hiç böyle bir şey yapmadım. Bugün kazandığım için mutlu değilim. Toprak'tan özür dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA