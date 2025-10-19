Ve Hayırlı Uğurlu Olsun! Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, sürpriz bir imzayı gerçekleştirdi. Kanarya, ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.

VE HAYIRLI UĞURLU OLSUN! FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'te forma giyen McCowan'ın kasım ayında takıma katılacağı belirtildi.

GALATASARAY VE ÇBK MERSİN FORMALARI GİYMİŞTİ

Teaira McCowan, Türkiye'de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de forma giymişti.

Bugün deplasmanda Kocaeli Kadın Basket ile karşılaşan Fenerbahçe Opet sahadan 86-70'lik skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe Opet'te Allen kaydettiği 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi