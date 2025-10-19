Ve Hayırlı Uğurlu Olsun! Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Açıkladı
Fenerbahçe Opet'ten sürpriz hamle. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Teaira McCowan, sarı-lacivertli ekibe imzayı attı. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları...
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, sürpriz bir imzayı gerçekleştirdi. Kanarya, ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.
VE HAYIRLI UĞURLU OLSUN! FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'te forma giyen McCowan'ın kasım ayında takıma katılacağı belirtildi.
GALATASARAY VE ÇBK MERSİN FORMALARI GİYMİŞTİ
Teaira McCowan, Türkiye'de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de forma giymişti.
Bugün deplasmanda Kocaeli Kadın Basket ile karşılaşan Fenerbahçe Opet sahadan 86-70'lik skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe Opet'te Allen kaydettiği 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
