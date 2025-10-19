Galatasaray'ın Yeniden Doğan Yıldızı! Leroy Sane Attığı 2 Golün Ardından Resmen Açıkladı

Galatasaray, dün akşam Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kritik maçta sahneye ise beklenmedik bir isim çıktı. Son dönem düşük performansıyla eleştiri alan Leroy Sane maç sonu taraftarlara teşekkür etti.

Süper Lig’de Başakşehir’e konuk olan Galatasaray, Leroy Sane’nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maç sonundan Alman yıldızdan açıklama geldi.

GALATASARAY'IN YENİDEN DOĞAN YILDIZI

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Leroy Sane, "Çok iyi bir maç geçirdik, özellikle ilk yarıda. İkinci yarı başında biraz aksaklık yaşasak da maç genelinde iyi oynadık. Milli arada Okan Hocamızla birlikte iyi çalıştık ve bu maça da iyi hazırlandık” dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Taraftarlara teşekkür eden Leroy Sane, "Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Her maçta onlarla birlikte daha iyi oynuyoruz. Onları her maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Leroy Sane maç sonunda resmen açıkladı

İlkay ile aralaraındaki dostluk bağına değinen Sane, "İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onunla birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor. Galatasaray'da birlikte oynadığımız için çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

