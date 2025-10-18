Galatasaray-Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu: Icardi Sürprizi

Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Okan Buruk'un Mauro Icardi tercihi dikkat çekti.

Galatasaray-Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu: Icardi Sürprizi
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'le mücadele edecek. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. Galatasaray'da Mauro Icardi, ilk 11'e geri döndü.

Başakşehir: Muhammed, Ba, Berat, Opoku, Ebosele, Crespo, Harit, Kaluzinski, Operi, Bertuğ, Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

Kaynak: Haber Merkezi

