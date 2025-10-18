Galatasaray'da Yönetim İbra Edildi!

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulunun 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray'da Yönetim İbra Edildi!
Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki faaliyetleri ibraya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda hem yönetim kurulunun hem de denetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

İbranın ardından kürsüye çıkan Başkan Dursun Özbek, camiaya teşekkür etti. Galatasaray'ın en büyük gücünün yönetimler değil, camia olduğunu vurgulayan Özbek, "Hedefimiz Galatasaray'ı daima layık olduğu zirvede tutmak. Sizlerin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yaşasın Galatasaray," sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Galatasaray
