Samsunspor Kayserispor ile Kozlarını Paylaşacak
Süper Lig'de Samsunspor ile Kayserispor yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14.30'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig’in 9. Haftasında Samsunspor ile Kayserispor yarın kozlarını paylaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 14.30'ta başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.
Karadeniz ekibinde Kayserispor maçı öncesinde tedavisi devam eden Bedirhan Çetin, dışında eksik bulunmuyor.
Tedavileri tamamlanan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, görev verilmesi halinde bu maçta oynayabilecek.
