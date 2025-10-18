Antalyaspor'un Rakibi Gaziantep FK

Antalyaspor yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Karşılaşma 17.00'de başlayacak.

Antalyaspor'un Rakibi Gaziantep FK
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün sakatlığının devam ettiği Akdeniz temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Sander Van de Streek de maçta forma giyemeyecek.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut, takımın başında ilk maçına Gaziantep deplasmanında çıkacak.

Ligin 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

Rakibinin 4 puan gerisinde yer alan Antalyaspor, karşılaşma için bugünkü çalışmanın ardından Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: AA

