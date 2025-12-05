Bağcılar'da Zincirleme Kaza! 3 Şerit Trafiğe Kapatıldı

Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde biri servis minibüsü olan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu.

Bağcılar'da Zincirleme Kaza! 3 Şerit Trafiğe Kapatıldı
Bağcılar TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde biri servis minibüsü olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk bilgilere göre kazada yaralılar bulunurken, sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaza sonrası araçlarda sıkışan olup olmadığını kontrol etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

TRAFİK 3 ŞERİTTE DURDU

Kaza nedeniyle otoyolun üç şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgedeki araç yoğunluğu hızla arttı ve uzun kuyruklar oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından yolun kademeli olarak trafiğe açılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

